«Зелёная пятница» в İrşad - выбирайте сердцем! - ФОТО - ВИДЕО

С 6 по 15 февраля клиенты İrşad в рамках кампании «Зелёная пятница» могут воспользоваться скидками до 70% и выгодными условиями рассрочки.

В период акции действуют специальные предложения по оплате в рассрочку: покупатели могут приобрести товары с беспроцентной рассрочкой до 18 месяцев или без комиссии на 6 месяцев. Кроме того, при оплате картами рассрочки доступна возможность беспроцентной оплаты сроком до 24 месяцев.

В рамках кампании «Зелёная пятница» в сети магазинов İrşad и на онлайн-платформах представлены электроника, бытовая техника, мебель, смартфоны и аксессуары для дома и личного пользования со скидками до 70%.

Некоторые товары из ассортимента акции:

• Фен Ardesto HD-Y120T — скидка 70%: вместо 69,99 AZN — 20,99 AZN

• Электрический чайник Ardesto EKL-T31GW— скидка 70%: вместо 69,99 AZN — 20,99 AZN

• Смарт-часы Mibro C4 (XPAW021) — скидка 42%: вместо 139,99 AZN — 79,99 AZN

• Комби Taube TBK124— скидка 200 AZN: вместо 719,99 AZN — 519,99 AZN

• Xiaomi Note 15— скидка до 160 AZN + Buds 8 Lite в подарок

• Xiaomi Note 15 Pro и Pro+ — скидка до 300 AZN + Watch 5 Lite в подарок

• Samsung Galaxy A26— скидка 200 AZN: вместо 719,99 AZN — 519,99 AZN

• iPhone 17 Pro (256 GB)— скидка 520 AZN: вместо 3599,99 AZN — 3079,99 AZN

Воспользоваться акцией можно в магазинах İrşad, а также онлайн на сайте https://www.irshad.az и через мобильное приложение.

📞 Контактный номер: *0171

На правах рекламы