В Бинагадинском районе задержан мужчина, укравший оптический кабель на 11 840 манатов - ВИДЕО

Оптический кабель общей стоимостью 11 840 манатов похищен из одной из компаний, функционирующих в поселке 28 Мая Бинагадинского района.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 40-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи 36-летний Самед Исмаилов. Его противоправные действия также были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными на данной территории.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении С.Исмаилова избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.