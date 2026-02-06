Гафар Алиев освобождён от должности

Председатель Гарадагской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Гафар Алиев освобождён от занимаемой должности.

Решение принято по его собственному заявлению в связи с достижением пенсионного возраста.

Информацию подтвердил Нурлан Галандарли, руководитель отдела информационных технологий и связей с общественностью Центрального аппарата ПЕА.

Отметим, что Г.Алиев долгое время возглавлял сектор работы с диаспорой в упразднённом социально-политическом отделе Администрации Президента Азербайджана.

Источник: Teleqraf