Специальная кампания «Samsung» от Azercell!

First News Media14:18 - Сегодня
Лидирующий мобильный оператор запустил специальную кампанию для молодежи.

В рамках кампании пользователи, приобретающие смартфоны Samsung Galaxy A17 или Samsung Galaxy A56, смогут пользоваться тарифами «DigiMax 5GB» или «DigiMax 10GB» с 50% скидкой в течение 3 месяцев.

Напомним, что тариф «DigiMax 5GB» включает 5 ГБ мобильного интернета, 300 минут для звонков внутри страны, 1 ГБ для переписки в WhatsApp и 150 SMS. В то же время тариф «DigiMax 10GB» предоставляет 10 ГБ мобильного интернета, 600 минут для звонков внутри страны, 1 ГБ для переписки в WhatsApp, 300 SMS и 1 ГБ интернета для социальных сетей. Тарифы обновляются каждые 28 дней.

Акция действует до 1 марта 2026 года в официальных центрах продаж и обслуживания Azercell.

Более подробную информацию о кампании можно получить по этой ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/special-offers/gencler-gunu-2026.html

На правах рекламы

