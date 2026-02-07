 Япония намерена заключить мирный договор с Россией по Курилам | 1news.az | Новости
В мире

Япония намерена заключить мирный договор с Россией по Курилам

First News Media11:55 - Сегодня
Япония намерена заключить мирный договор с Россией по Курилам

Несмотря на тяжелое состояние отношений с Россией, Япония рассчитывает заключить с ней мирный договор.

Об этом заявила японский премьер-министр Санаэ Такаити на 45-м «Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий» (Курильские острова. — прим. ред.), передает РИА Новости.
По ее словам, позиция Токио решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор с Москвой остается неизменной. Политик также посетовала на то, что этот вопрос не удалось решить даже спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны.
Такаити подчеркнула, что японское правительство тяжело воспринимает эту ситуацию.
Территориальный спор между Россией и Японией относительно принадлежности Южных Курил, кроме острова Урупа, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны. Москва считает суверенитет над этими территориями законным, а Токио включает их в состав своей префектуры Хоккайдо. В связи с этим стороны до сих пор не заключили мирный договор.



