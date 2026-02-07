Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова - ВИДЕО

Сегодня, 7 февраля, Национальному герою Азербайджана Мубаризу Ибрагимову исполнилось бы 36 года.

Напомним, что 18 июня 2010 года в результате провокации вооруженных сил Армении около 23:30 в направлении села Чайлы Тертерского района произошла перестрелка, в результате чего армянская сторона понесла потери – были уничтожены четверо и ранены еще четыре армянских военных.

С азербайджанской стороны на ранее оккупированной армянскими агрессорами территории героически погиб прапорщик Национальной армии Мубариз Ибрагимов, уничтоживший армянских солдат.

На протяжении нескольких месяцев тело Мубариза Ибрагимова, подвергнутое издевательствам со стороны армянских солдат, незаконно удерживалось армянами и не выдавалось азербайджанской стороне для подобающего захоронения, вопреки всем мыслимым и немыслимым нормам морали и законам войны.

В результате усилий азербайджанской стороны и благодаря личному вмешательству Президента Азербайджана Ильхама Алиева тело Мубариза Ибрагимова было возвращено.

Указом Президента Ильхама Алиева прапорщик Мубариз Ибрагимов был посмертно удостоен звания Национального героя Азербайджана, он был похоронен на второй Аллее почетного захоронения.

Церемония прощания с Мубаризом Ибрагимовым и старшим лейтенантом Фаридом Ахмедовым, отдавшими жизнь за Родину, состоялась 7 ноября 2010 года.

В селе Алиабад Билясуварского района, откуда был родом Национальный герой, ему установлен памятник. Там же действует комплекс–лицей имени Мубариза Ибрагимова.

Он не понимал, как можно спокойно жить, зная, что враг находится на родной земле.

«Для меня нет ничего ценнее Родины. Только борясь за ее свободу и помогая своим соотечественникам, ты можешь называться настоящим патриотом», - говорил герой.