В Баку состоялось открытие галереи Asiman и презентация серии картин Susuzluq

В Баку состоялись официальное открытие галереи Asiman и презентация новой серии картин азербайджанского художника Интигама Агаева под названием Susuzluq.

Как сообщили в пресс-службе галереи, Susuzluq - это новая серия работ художника, посвященная одной из самых актуальных проблем современности - истощению воды, источника жизни и памяти. В картинах отражено высыхание Каспийского моря и реки Кура, деградация природного ландшафта Абшерона. Эти экологические факты были представлены как визуальные метафоры утраты, тревоги и хрупкости мира.

В творчестве художника, который известен под псевдонимом Асиман, пространство Абшерона выступает местом столкновения прошлого и настоящего, природы и последствий вмешательства человека. Трещины на земле и редкие следы воды на картинах символизируют память и вихри времени.

Серия Susuzluq не является простой иллюстрацией экологической катастрофы, она выступает как эмоциональный жест и художественное свидетельство. С помощью живописного языка художник задаёт зрителям вопросы о границах человеческой ответственности и цене равнодушия.

На мероприятии присутствовали известные деятели культуры, видные художники, а также пресс-секретарь Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов Джейхун Мусаоглу, писатель Ариф Эршад, член "Клуба друзей" Сумгайыта Али Амирли, военный эксперт Тарлан Эйвазов и другие общественные деятели.

Со вступительной речью на открытии выступили директор галереи Игбал Гасанализаде, арт-менеджер проекта София Франк. Также слово было предоставлено гостям мероприятия, которые поделились своими впечатлениями от выставки и деятельности галереи.

Добавим, что Интигам Агаев - выпускник Художественного училища им. Азима Азимзаде, работает в основном в стиле импрессионизма и создаёт картины в технике масляной живописи. Его работы демонстрировались на выставках как в Азербайджане, так и за рубежом и хранятся в частных коллекциях.

Галерея Asiman расположена на мансардном этаже, принадлежащем Союзу художников Азербайджана, здания в центре столицы и одновременно функционирует как творческая мастерская. Каждый месяц в галерее будет представлена обновленная экспозиция.

Данная выставка продлится до 28 февраля, а предстоящая будет посвящена теме Новруз байрамы.

Источник: Report