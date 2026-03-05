В Гяндже прокомментировали инцидент с рождением мертвого ребенка на дому - ОБНОВЛЕНО

Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи и Объединенная больница города Гянджа внесли ясность в инцидент с мертворождением на дому.

В ответ на запрос 1news.az в больнице сообщили, что накануне поступил вызов из города Гянджа, расположенного по адресу: поселок Севиндж, 32.

Отмечается, что на место происшествия была направлена бригада скорой помощи. Женщина 1979 года рождения была госпитализирована в больницу имени Аббаса Саххата при Объединенной больнице города Гянджа по причине самопроизвольного прерывания беременности (выкидыша) на 5-м месяце.

Пациентке были оказаны необходимые медицинские услуги. Её состояние оценивается как удовлетворительное, она выписана домой на амбулаторное лечение.

10:40

В Гяндже зафиксирован случай рождения мертвого ребенка.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в ночь на 4 марта жительница города Гасымова Айгюн Кярям гызы (1979 г. р.) родила мертвого ребенка у себя дома.

По данному факту проводится расследование.