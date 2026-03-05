В школах вблизи аэропорта Нахчывана проведена эвакуация

В связи с атакой беспилотника на аэропорт Нахчывана, граничащий с Ираном, в школах, расположенных вблизи аэропорта, были приостановлены занятия, а учителя и ученики эвакуированы.

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики.

Было отмечено, что эвакуированы две школы, находящиеся на данной территории: «Эвакуация была проведена в целях обеспечения безопасности педагогического состава и учащихся».

