В Баку прояснили ситуацию с появлением дороги среди деревьев в парке Зорге - ФОТО

На территории парка имени Рихарда Зорге в Насиминском районе столицы проложили новую дорогу среди деревьев.

Как сообщает 1news.az, ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии данного места, в описании к которым подчеркивалось, что пострадавшие деревья росли в этом парке десятилетиями.

В ответ на запрос Qafqazinfo, направленный в Исполнительную власть Насиминского района, заведующий сектором по территориально-организационным вопросам Вагиф Зейналов сообщил следующее:

«Территория была временно использована для проезда грузовых автомобилей, вывозивших строительный мусор, образовавшийся в ходе сноса здания на территории парка. На данный момент указанный участок полностью восстановлен. Прилагается фотография текущего состояния данной площади».