МИД Ирана заявил об отсутствии сигналов к диалогу от США после начала боев

Иранская сторона не получала от властей США предложений о возобновлении переговоров с момента начала военной операции Вашингтона против исламской республики.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

«Нет, мы ничего [от них] не слышали. И мы также не направляли никаких сообщений американцам, потому что сейчас мы защищаемся. Мы находимся в режиме обороны, и то, на чем мы сосредоточены сейчас - это защитить себя. Так что мы не направляли никаких сообщений и не получали никаких сообщений от Америки или кого-либо еще», - сказал он в интервью телеканалу MS Now.

Ранее газета The New York Times выступила с утверждением, что Иран после атаки со стороны США и Израиля был готов обсуждать прекращение огня и передал информацию американской стороне через посредников. Позднее в Иране опровергли эту информацию, назвав публикацию ложью и актом психологической войны.

Источник: ТАСС