 Джорджа Мелони назвала протестующих против Олимпийских игр врагами Италии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Джорджа Мелони назвала протестующих против Олимпийских игр врагами Италии

First News Media12:55 - Сегодня
Джорджа Мелони назвала протестующих против Олимпийских игр врагами Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опубликовала в социальных сетях пост о столкновениях во время проведенного в Милане многотысячного шествия против Олимпийских Игр.

"Тысячи и тысячи итальянцев в эти дни усердно работают, чтобы обеспечить проведение Олимпийских игр на должном уровне. Многие из них делают это в качестве волонтеров, потому что хотят, чтобы их страна произвела хорошее впечатление, чтобы ею восхищались и уважали. А есть и враги Италии и итальянцев, которые проводят демонстрации «против Олимпийских игр», из-за чего эти кадры попадают на телевидение по всему миру", - написала пресьер-министр, сообщает La Repubblica.

7 февраля участники организованного шествия выступили против проведения Олимпиады, которая, по их мнению, наносит экологический, экономический и социальный ущербы Италии. Вечером протестующие атаковали полицию, на что те распылили слезоточивый газ и использовали водометы.

Поделиться:
638

Актуально

Общество

Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Гянджинский мемориальный комплекс и семью ...

В мире

Глава МИД: Иран высоко оценивает усилия Азербайджана и 6 других стран по снижению ...

Общество

Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

Спорт

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира «Большой шлем» - ...

В мире

На выборах в Японии одержал победу правящий блок под руководством премьера Такаити

Завтра в Мадриде пройдет «сверхсекретная» встреча по урегулированию конфликта вокруг Западной Сахары

Глава МИД: Израиль не пойдет на компромисс в вопросе разоружения ХАМАС

СМИ: В Израиле демонстранты требуют от правительства создания госкомиссии по атаке ХАМАС

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Мелони засняли «спящей» на открытии ОИ-2026

У Джеффри Эпштейна оказались фрагменты кисвы Каабы - шокирующие детали документов DOJ

Москва и Кабул обсуждают привлечение трудовых мигрантов из Афганистана

В файлах Эпштейна нашлось имя Зеленского

Последние новости

На выборах в Японии одержал победу правящий блок под руководством премьера Такаити

Сегодня, 16:12

Завтра в Мадриде пройдет «сверхсекретная» встреча по урегулированию конфликта вокруг Западной Сахары

Сегодня, 16:02

Индия ведет переговоры с SOCAR о закупке СПГ

Сегодня, 15:40

Лейла Алиева поделилась публикацией из Гёйгёльского района

Сегодня, 15:32

Глава МИД: Израиль не пойдет на компромисс в вопросе разоружения ХАМАС

Сегодня, 15:04

В Баку состоялось открытие галереи Asiman и презентация серии картин Susuzluq

Сегодня, 14:50

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Ирака - ФОТО

Сегодня, 14:15

СМИ: В Израиле демонстранты требуют от правительства создания госкомиссии по атаке ХАМАС

Сегодня, 13:59

Далай-лама XIV опроверг причастность к делу Эпштейна

Сегодня, 13:46

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

Глава МИД: Иран высоко оценивает усилия Азербайджана и 6 других стран по снижению напряжённости в регионе

Сегодня, 13:11

Джорджа Мелони назвала протестующих против Олимпийских игр врагами Италии

Сегодня, 12:55

Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 12:35

Азербайджанская спортсменка-борец взяла медаль в рейтинговом турнире

Сегодня, 12:27

Азербайджан экстрадировали в Турцию лиц, разыскиваемых Интерполом

Сегодня, 12:23

Арагчи: Иран будет обогащать уран, даже если стране навяжут войну с США

Сегодня, 11:55

В центре Баку потушен пожар в магазине

Сегодня, 11:45

МЧС провело просветительские мероприятия в Баку и регионах страны - ФОТО

Сегодня, 11:40

Полиция изъяла у жителя Масаллы 9 кг марихуаны

Сегодня, 11:30

Еврокомиссия одобрила сделку между «SOCAR Turkey Enerji» и TISS

Сегодня, 11:25
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48