Джорджа Мелони назвала протестующих против Олимпийских игр врагами Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опубликовала в социальных сетях пост о столкновениях во время проведенного в Милане многотысячного шествия против Олимпийских Игр.

"Тысячи и тысячи итальянцев в эти дни усердно работают, чтобы обеспечить проведение Олимпийских игр на должном уровне. Многие из них делают это в качестве волонтеров, потому что хотят, чтобы их страна произвела хорошее впечатление, чтобы ею восхищались и уважали. А есть и враги Италии и итальянцев, которые проводят демонстрации «против Олимпийских игр», из-за чего эти кадры попадают на телевидение по всему миру", - написала пресьер-министр, сообщает La Repubblica.

7 февраля участники организованного шествия выступили против проведения Олимпиады, которая, по их мнению, наносит экологический, экономический и социальный ущербы Италии. Вечером протестующие атаковали полицию, на что те распылили слезоточивый газ и использовали водометы.