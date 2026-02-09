В Азербайджане ожидаются снег и похолодание

10–11 февраля на территории страны ожидается нестабильная погода.

Прогнозируются периодические осадки в виде дождя и снега, местами усиление северо-западного ветра. Температура воздуха снизится на 5–8 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове 10 февраля ожидаются периодические осадки, которые перейдут в мокрый снег и снег. В течение дня в отдельных местах они могут принять интенсивный характер. 11 февраля северо-западный ветер сменится умеренным, однако временами осадки продолжатся.

В районах Азербайджана 10–11 февраля также ожидаются периодические осадки и снег, местами вероятны интенсивные снегопады. 10–12 февраля в ряде горных и предгорных районов на дорогах ожидается гололедица.