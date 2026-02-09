В Баку мужчина заманивал детей в подъезды под предлогом помощи и грабил их - ВИДЕО

На территории Низаминского и Хатаинского районов зафиксированы случаи грабежа.

Неизвестный в разное время путем открытого хищения завладел денежными средствами и двумя мобильными телефонами потерпевших.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию Министерство внутренних дел.

Отмечается, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 25-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении грабежа ранее неоднократно судимый 36-летний Вусал Азимов.

В ходе расследования было установлено, что В.Азимов подходил к возвращавшимся с занятий несовершеннолетним и просил их помочь спустить тяжелую сумку из квартиры, якобы расположенной на третьем этаже дома, где он проживает. Зайдя в здание вместе с потерпевшими, В.Азимов забирал их мобильные телефоны и деньги, после чего скрывался с места происшествия. Его преступные действия также были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Решением суда в отношении В.Азимова избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.