Миньоны возвращаются на большой экран: Официальный трейлер третьей части - ВИДЕО

Во время трансляции Суперкубка LX (Super Bowl 2026) киностудия Universal Pictures / Illumination официально представила первый трейлер нового анимационного фильма «Minions & Monsters» (Миньоны 3: Монстры) - седьмой полнометражной картины во вселенной Despicable Me и третьей самостоятельной частью франшизы о миньонах.

Тизер был показан в рамках рекламы крупного спортивного события, которое традиционно собирает огромную аудиторию по всему миру, делая его одним из самых заметных промо‑площадок для фильмов и крупных развлечений. Отметим, что Minions & Monsters - это не просто продолжение, а самостоятельная история, разворачивающаяся сразу после событий предыдущих частей.

Режиссером проекта вновь выступает Пьер Коффин, один из создателей франшизы и голос миньонов с момента их дебюта в Despicable Me (2010) - cценарий написан им в соавторстве с Брайаном Линчем, а продюсерами проекта стали Крис Меледандри и Билл Райан.

Фильм запланирован к выходу в кинотеатрах 1 июля 2026 года, что делает его одним из самых ярких анимационных релизов лета.

Читайте по теме:

Новый трейлер продолжения фильма «Дьявол носит Prada» - ФОТО - ВИДЕО

Мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» получил первый тизер и дату релиза - ВИДЕО

Новые фотокадры продолжения «Дьявол носит Prada» появились в Cети - ФОТО

Хелена Бонем Картер и не только: Объявлен актерский состав 4 сезона сериала «Белый лотос» - ФОТО