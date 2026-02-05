Новые фотокадры продолжения «Дьявол носит Prada» появились в Cети - ФОТО
На днях был презентован официальный трейлер долгожданного продолжения культовой комедии «Дьявол носит Prada», а теперь поклонники могут увидеть новые фотокадры с основными персонажами фильма.
Снимки были опубликованы на официальных страницах 20th Century Studios в социальных сетях.
В продолжении к своим ролям вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Сюжет сосредоточен на противостоянии главы журнала «Подиум» Миранды Пристли (М.Стрип) и её бывшей ассистентки Эмили (Э.Блант).
Режиссёром выступил автор первой части фильма Дэвид Фрэнкел, а премьера сиквела запланирована на 1 мая.
Напомним, что оригинальная картина, основанная на романе Лорен Вайсбергер, собрала более 326 млн долларов и стала мировым хитом.
Фото: Instagram by @20thcenturystudios