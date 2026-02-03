Мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» получил первый тизер и дату релиза - ВИДЕО

Netflix представил первый тизер анимационного спин-оффа культового сериала «Очень странные дела» - проект получил название «Очень странные дела: Истории из 85-го» (Stranger Things: Tales from ’85).

Премьера нового научно-фантастического анимационного проекта запланирована на 23 апреля 2026 года.

Действие сериала развернётся в заснеженном Хоукинсе зимой 1985 года - между событиями второго и третьего сезонов оригинальной истории. По сюжету знакомые зрителям герои - Одиннадцать, Майк, Уилл, Лукас, Дастин и Макс - снова объединятся, чтобы столкнуться с неизвестными чудовищами и раскрыть очередную паранормальную тайну.

В проекте также появится новый персонаж - девочка по имени Никки Бакстер, которую описывают как «мастера на все руки».

Подчеркнем, что спин-офф станет анимационным расширением вселенной Stranger Things и предложит отдельную историю, сохранив атмосферу оригинального сериала.

