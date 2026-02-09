 Названа дата проведения очередного судебного заседания по делу Рубена Варданяна | 1news.az | Новости
Названа дата проведения очередного судебного заседания по делу Рубена Варданяна

First News Media12:00 - Сегодня
Заседание судебного процесса по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях, продолжится 10 февраля.

Об этом сообщили в Бакинском военном суде.

Отметим, что назначенный на 30 декабря 2025 года судебный процесс по уголовному делу в отношении Р.Варданяна был отложен на неопределенный срок. Причиной этого являлось то, что судебная коллегия по данному уголовному делу в составе председательствующего судьи Зейнала Агаева, а также судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) удалилась на совещание на судебном заседании по другому делу - по уголовному делу в отношении 15 граждан Армении.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Источник: АЗЕРТАДЖ

258

