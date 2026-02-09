Турция ускоряет работы по открытию погранперехода с Арменией

В Турции ускорены работы по открытию пограничного перехода с Арменией, пишет Yeşil Iğdır Gazetesi.

Губернатор провинции Игдыр Фырат Ташолар лично ознакомился с работами по реконструкции и модернизации, проводимыми на пограничном пункте Алиджан. В ходе визита он получил подробную информацию о текущем этапе работ.

Губернатор отметил, что процесс, как ожидается, будет завершен в кратчайшие сроки. По его словам, работы ведутся интенсивно, и подготовка пограничного перехода планируется к завершению в ближайшее время.

В публикации подчеркивается, что на объекте продолжаются инфраструктурные и технические работы, направленные на приведение пограничного пункта в соответствие с современными требованиями.