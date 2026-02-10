«Как вы себе это представляете?: Ереван не видит места для Москвы в проекте TRIPP

Спикер парламента Армении Ален Симонян не представляет себе участие России в TRIPP.

«Как вы себе это представляете? Это армяно-американская компания», - заявил он в беседе с журналистами 10 февраля.

Спикер напомнил, что передвижение по РА не означает только в рамках TRIPP. «Вот когда зерно или топливо везут (из Азербайджана-ред) это же не TRIPP», - заявил Симонян, высказав обрывок мысли о том, что российская сторона могла бы предложить расширить проект и включить в него другие направления. «Механизм наподобие TRIPP давно обсуждаем, другое дело, что с США это получилось благодаря президенту Трампу в рамках мирного процесса», - сообщил Симонян.

Он не исключил, что вариант (участия РФ) может рассмотреть американская сторона, конечно, с согласия армянской стороны, но, отметил, что РФ не стоит концентрироваться на TRIPP. «Есть много путей. Они действуют. В конце концов, делали бы, 100 лет здесь».

Источник: news.am