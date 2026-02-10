В Баку подруги обналичили украденную карту и потратили деньги на шопинг

В Ясамальском районе столицы зафиксировано хищение.

Как передает 1news.az, неизвестные похитили с банковской карты потерпевшего 5 тысяч долларов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении данного деяния были задержаны 23-летняя Г.Аббасова и 20-летняя Ш.Амирасланова. В ходе расследования было установлено, что после кражи банковской карты они обналичили денежные средства и потратили их на покупки.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Следствие продолжается.