 В Баку подруги обналичили украденную карту и потратили деньги на шопинг | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Баку подруги обналичили украденную карту и потратили деньги на шопинг

Фаига Мамедова14:33 - Сегодня
В Баку подруги обналичили украденную карту и потратили деньги на шопинг

В Ясамальском районе столицы зафиксировано хищение.

Как передает 1news.az, неизвестные похитили с банковской карты потерпевшего 5 тысяч долларов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении данного деяния были задержаны 23-летняя Г.Аббасова и 20-летняя Ш.Амирасланова. В ходе расследования было установлено, что после кражи банковской карты они обналичили денежные средства и потратили их на покупки.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Следствие продолжается.

Поделиться:
367

Актуально

Повестка Президента

Новые правила игры: Азербайджан и США формируют экономическое партнерство ...

Политика

Вэнс: Вашингтон намерен продолжить работу с Ереваном и Баку по линии мирного ...

1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства ...

Xроника

Рашад Исмайылов назначен министром экологии и природных ресурсов

Общество

Дубай посетило рекордное число туристов - ФОТО

Суд продлил домашний арест Рамизу Мехтиеву

Пассажир из Пекина пытался «проскочить» таможню со старыми бирками

В Баку расследуют информацию об угрозах отца изнасиловать собственную дочь

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Раненая в лицее «İdrak» находится в состоянии средней степени тяжести - ОБНОВЛЕНО

Тело Фазаила Агамалы будет доставлено в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия II Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка» - ФОТО

Принято решение по делу одного из арестованных в Баку гражданин России

Последние новости

Новые правила игры: Азербайджан и США формируют экономическое партнерство будущего

Сегодня, 17:24

Дубай посетило рекордное число туристов - ФОТО

Сегодня, 17:08

Суд продлил домашний арест Рамизу Мехтиеву

Сегодня, 17:01

Вэнс: Вашингтон намерен продолжить работу с Ереваном и Баку по линии мирного соглашения

Сегодня, 16:40

В Иране помиловали тысячи осужденных

Сегодня, 16:36

Пассажир из Пекина пытался «проскочить» таможню со старыми бирками

Сегодня, 16:32

В Баку расследуют информацию об угрозах отца изнасиловать собственную дочь

Сегодня, 16:31

Кто он - новый министр экологии и природных ресурсов? - ДОСЬЕ

Сегодня, 16:21

​​​​​​​Азербайджан, Грузия, Туркменистан и Узбекистан заинтересованы в расширении сотрудничества по Среднему коридору – ФОТО

Сегодня, 16:13

Молдова планирует расплатиться с СНГ по долгам, прежде чем покинуть его

Сегодня, 16:11

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 16:07

Вэнс удалил пост в соцcети X, в котором дважды был упомянут «геноцид армян»

Сегодня, 16:02

Председатель УМК встретился с Папой Римским - ФОТО

Сегодня, 15:52

В Баку готовят территорию под новый тоннель: где и что будут сносить?

Сегодня, 15:42

Рашад Исмайылов назначен министром экологии и природных ресурсов

Сегодня, 15:35

Ради предотвращения раскола: в Кыргызстане уволен глава нацбезопасности

Сегодня, 15:30

Принято решение по делу гражданина Турции, убившего жену - известного пластического хирурга

Сегодня, 15:16

В связи с праздниками AZAL рекомендует заранее планировать поездки в Нахчыван

Сегодня, 15:14

Задержан ещё один обвиняемый в поджоге ресторана в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 15:08

Варданян выступил с последним словом: суд удалился на совещание - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:04
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,Сегодня, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36