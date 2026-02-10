 В Баку злоумышленник поджег ресторан с посетителями, и запер выход - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Баку злоумышленник поджег ресторан с посетителями, и запер выход - ВИДЕО

First News Media09:06 - Сегодня
В Баку злоумышленник поджег ресторан с посетителями, и запер выход - ВИДЕО

В поселке Гобустан Гарадагского района Баку умышленно подожжен ресторан Şeyx Lounge.

Инцидент произошел вчера, 9 февраля, около 23:00.

Отмечается, что причиной происшествия послужила ссора между двумя людьми, переросшая в драку, после чего один из них облил объект бензином и поджег его. Затем он запер входную дверь снаружи, лишив посетителей возможности покинуть помещение. По имеющейся информации, поджог совершил некий мужчина по имени Джавид.

Посетителям удалось спастись, выйдя через расположенную на кухне заднюю дверь.

В результате инцидента один человек получил ожоги ног и был госпитализирован. На данный момент сведений о других пострадавших не поступало.

Заведению общепита, находящемуся под управлением Назира Гадирли и Джахангира Гадирова, нанесен ущерб на сумму 120 000 манатов. Помимо этого, материальный ущерб посетителям оценивается более чем в 20 тысяч манатов.

По сообщению МЧС, в Гарадагском районе столицы в одноэтажных объектах различного назначения (кафе, магазин по продаже автозапчастей и автомастерские), построенных под одной крышей с общей площадью 600 м², сгорели горючие конструкции кафе на площади 250 м².

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов подтвердил факт умышленного поджога. По его словам, два человека, подозреваемых в совершении преступления, установлены и задержаны.

Расследование продолжается.

Источник: Bakupost.az

Поделиться:
1672

Актуально

Общество

Насколько вырастут пенсии в Азербайджане: министерство назвало суммы

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег и снег

Общество

Потерпевшие потребовали пожизненного наказания для Рубена Варданяна

Общество

В Баку открылась выставка всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати ...

Общество

Суд вынес решение в отношении арабов, совершивших неэтичные действия на Аллее шехидов

Фазаил Агамалы похоронен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане подорожали некоторые виды хлеба

Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег и снег

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Тело Фазаила Агамалы будет доставлено в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Пенсии в Азербайджане индексируются и повышаются на 9,3%

Где и как они будут отбывать свои наказания? – ФОТО

Мехрибан Алекперзаде назначена на новую должность

Последние новости

Суд вынес решение в отношении арабов, совершивших неэтичные действия на Аллее шехидов

Сегодня, 13:50

Фазаил Агамалы похоронен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:46

В Азербайджане подорожали некоторые виды хлеба

Сегодня, 13:44

Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег и снег

Сегодня, 13:30

Потерпевшие потребовали пожизненного наказания для Рубена Варданяна

Сегодня, 13:07

​​​​​​​Шакира упала во время выступления на сцене - ВИДЕО

Сегодня, 13:04

«Как вы себе это представляете?: Ереван не видит места для Москвы в проекте TRIPP

Сегодня, 13:02

В Баку открылась выставка всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати «Восходящий свет» - ФОТО

Сегодня, 13:00

Спикер парламента Армении: В РФ пожелали удачи на выборах правящей в стране силе

Сегодня, 12:56

Установлена предварительная причина смерти новорожденного в Бейлагане - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:55

«Все сказал и там»: Симонян попытался объясниться с Москвой

Сегодня, 12:51

В Баку продолжается суд над Рубеном Варданяном

Сегодня, 12:39

Симонян связал визит Вэнса с долгосрочной безопасностью Армении

Сегодня, 12:37

Беларусь к концу года планирует запустить собственное производство боеприпасов

Сегодня, 12:36

Возвращение западных азербайджанцев: что могут сделать США? Политолог о письме Джей Ди Вэнсу

Сегодня, 12:32

Тегеран не планирует менять формат переговоров с США

Сегодня, 12:28

МИД РФ о TRIP: Очевидно, что без России партнерам не обойтись

Сегодня, 12:27

Стали известны даты ночей Кадр месяца Рамазан

Сегодня, 12:26

В Тертере произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 12:17

Стало известно состояние учительницы, раненой в лицее «İdrak»

Сегодня, 12:15
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48