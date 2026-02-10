Подростки и соцсети: почему страны по всему миру вводят запреты?

В последние годы отношение государств к влиянию социальных сетей на детей и подростков заметно изменилось.

Если ранее цифровые платформы рассматривались прежде всего как пространство коммуникации и самовыражения, то сегодня они всё чаще становятся объектом законодательного регулирования. Во многих странах уже введены ограничения, в других обсуждаются новые механизмы защиты детей, а общее направление политики постепенно смещается в сторону ужесточения правил.

Одним из наиболее показательных примеров стала Франция. Летом 2023 года там вступили в силу нормы, обязывающие социальные платформы проверять возраст пользователей и получать согласие родителей, если речь идёт о детях младше пятнадцати лет. Закон стал частью более широкой стратегии по сокращению экранного времени среди несовершеннолетних и противодействию кибербуллингу и другим цифровым угрозам. За нарушение требований предусмотрены финансовые санкции, достигающие одного процента от глобальной выручки компании. Позднее, на фоне резонансного нападения с ножом на школьного сотрудника в июне 2025 года, президент страны объявил о намерении полностью запретить использование социальных сетей детьми младше пятнадцати лет, что свидетельствует о дальнейшем ужесточении подхода.

Схожие процессы наблюдаются и в Испании. В 2024 году правительство одобрило законопроект, повышающий возраст согласия на обработку персональных данных при создании аккаунтов в социальных сетях с четырнадцати до шестнадцати лет. Документ затрагивает и другие аспекты цифровой безопасности, предусматривается уголовная ответственность за создание дипфейков, а также запрет доступа несовершеннолетних к играм с лутбоксами (механикой случайных вознаграждений, способной провоцировать повторные траты и формировать зависимое поведение)

В Норвегии вопрос возрастных ограничений пока остаётся на стадии обсуждения, однако сама дискуссия отражает масштаб проблемы. Рассматривается возможность повышения возраста родительского согласия на регистрацию в социальных сетях с тринадцати до пятнадцати лет.

Италия ввела подобные требования ещё в 2018 году, пользователи младше четырнадцати лет обязаны получать разрешение родителей для регистрации в социальных сетях.

К числу стран, где обсуждение ограничений продолжается, в ближайшее время может присоединиться и Турция. По информации местных СМИ, законопроект, предусматривающий запрет на использование социальных сетей детьми младше пятнадцати лет, планируется вынести на рассмотрение парламента. Предполагается, что в случае его принятия несовершеннолетние не смогут пользоваться платформами даже при наличии родительского разрешения.

Южная Корея выбрала иной путь, сосредоточившись не на самих социальных сетях, а на использовании цифровых устройств в образовательной среде. Общенациональный запрет на применение мобильных телефонов и других гаджетов в школах должен вступить в силу с марта 2026 года. Его целью является снижение зависимости от смартфонов и минимизировать негативное влияние на успеваемость учащихся. При этом предусмотрены исключения для детей с ограниченными возможностями, которым устройства необходимы как вспомогательные средства обучения.

В Дании также обсуждается запрет на доступ к социальным сетям для детей младше пятнадцати лет. Однако предложенная модель предполагает определённую гибкость, родители смогут разрешить использование платформ подросткам тринадцати и четырнадцати лет после специальной оценки.

Дискуссия об ограничениях усиливается и в других европейских странах, Греция выступила с инициативой запретить использование социальных сетей подростками.

В Великобритании вопрос также перешёл в законодательную плоскость. Палата лордов поддержала поправку к законопроекту о благополучии детей и школах, предусматривающую внедрение высокоэффективных механизмов проверки возраста, чтобы исключить доступ пользователей младше шестнадцати лет к ряду социальных платформ. Окончательное решение зависит от позиции Палаты общин, однако уже начаты общественные консультации с участием родителей, молодёжи и гражданского общества.

Словения готовит собственный законопроект, который также предполагает ограничение доступа к социальным сетям для детей младше пятнадцати лет.

В Финляндии идея запрета получила поддержку на уровне правительства. Премьер-министр заявил о необходимости ограничить использование социальных сетей детьми младше пятнадцати лет, связывая инициативу прежде всего с недостаточной физической активностью среди молодёжи. Параллельно в школах уже действуют ограничения на использование мобильных телефонов в учебное время.

Объединяет все перечисленные меры общий контекст. Ряд исследований указывает на связь между зависимостью от цифровых платформ и ростом депрессивных, тревожных состояний, снижением самооценки и искажённым восприятием собственного тела. Дополнительные опасения вызывают ощущение одиночества и безнадёжности, которое всё чаще наблюдается среди подростков. Эти факторы формируют общественный запрос на вмешательство государства.

Показательным примером стала Австралия, где подавляющее большинство граждан одобрило введённый запрет.

Таким образом, мировая практика демонстрирует постепенный переход от обсуждений к конкретным законодательным шагам. Где-то речь идёт о проверке возраста и согласии родителей, где-то же о полном запрете или ограничении доступа в определённых условиях. Несмотря на различия в подходах, направление движения остаётся единым, государства стремятся уменьшить негативное влияние цифровой среды на несовершеннолетних.

Как обстоят дела в Азербайджане?

В настоящее время в стране отсутствуют специальные ограничения, направленные на регулирование доступа детей и подростков к социальным сетям. Тем не менее последние события заставляют по-новому взглянуть на проблему безопасности среды, в которой растут и учатся азербайджанские дети.

За короткий промежуток времени произошло сразу несколько тревожных инцидентов. В Агджабединском районе семилетний ребёнок был госпитализирован после того, как получил множественные ножевые ранения, нанесённые двенадцатилетним подростком. В другом случае четырнадцатилетний школьник жестоко избил ученика, у которого впоследствии диагностировали черепно-мозговую травму. Почти одновременно общественный резонанс вызвала новость о вооружённом нападении в лицее «İdrak», где ученик десятого класса выстрелил в учительницу.

В общественной дискуссии всё чаще звучит мнение о возможной связи агрессивного поведения несовершеннолетних с влиянием цифровой среды, включая социальные сети и жестокие игры.

О растущей тревоге на институциональном уровне говорится и в официальных заявлениях. Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева, комментируя недавние негативные инциденты с участием несовершеннолетних, отметила увеличение числа случаев агрессивного поведения детей по отношению к сверстникам и другим лицам, а также их вовлечённость в правонарушения. В обращении подчёркивается, что ключевое значение для защиты здоровья и безопасности детей имеет оценка их психологического состояния и контроль за поведением, включая использование цифровых платформ.

Особое внимание уделяется рискам, связанным с онлайн-играми и интерактивными сервисами, получившими широкое распространение среди несовершеннолетних. Государственным органам предлагается усилить контроль над интернет-платформами, провести правовую оценку существующих угроз и выработать превентивные меры, направленные на обеспечение безопасности детей в цифровой среде. Одновременно подчёркивается ответственность родителей за воспитание, здоровье и всестороннее развитие ребёнка - психическое, физическое и нравственное.

Дополнительным свидетельством растущего внимания к проблеме стали обращения граждан в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, касающиеся наличия потенциально вредной для несовершеннолетних информации на игровой платформе Roblox. По итогам рассмотрения вопроса экспертным советом по возрастной классификации информационной продукции, действующим при госкомитете, в январе 2026 года в адрес корпорации Roblox было направлено официальное обращение.

Рекомендации Госкомитета относительно платформы Roblox:

- Активация функций Parental Controls (Родительский контроль) на платформе, применение ограничений на вход ребенка в аккаунт и его игровое поведение.

- Ограничение или полное отключение возможностей общения с другими пользователями (чат, запрос на добавление в друзья и т. д.).

- Осуществление платежей и покупок в игре только с разрешения родителей, ограничение доступа ребенка к данным банковских карт.

- Периодическая проверка контента, в который играет ребенок, и оценка соответствия игры его возрасту.

- Предоставление ребенку четких разъяснений и повышение его осведомленности о том, что нельзя делиться личной информацией (имя, адрес, телефон, фотография и т. д.).

- Регулирование игрового времени ребенка, предотвращение психологических и социальных последствий, которые могут возникнуть в результате длительного пользования.

- Доведение до ребенка необходимости немедленно информировать родителей о подозрительном пользователе, ссылке или поведении.

Таким образом, хотя в Азербайджане на данный момент отсутствуют прямые законодательные ограничения доступа детей к социальным сетям, общественная и институциональная дискуссия вокруг влияния цифровой среды на несовершеннолетних заметно усиливается.

Джамиля Суджадинова