Установлена предварительная причина смерти новорожденного в Бейлагане - ОБНОВЛЕНО

По предварительным данным, причиной смерти новорожденного в Бейлаганском районе стала дыхательная недостаточность.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Бейлаганской центральной районной больнице.

Было отмечено, что у пациентки на 39-й неделе беременности были приняты естественные роды. Вес ребенка составил 4100 граммов, рост - 53 сантиметра. После рождения у новорожденного была диагностирована неуточненная дыхательная недостаточность.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия и многочисленные усилия врачей, 9 февраля около 12:00 был зафиксирован факт биологической смерти младенца.

По данному инциденту в прокуратуре Бейлаганского района проводится расследование.

11:09

В Бейлягане скончался новорожденный.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, умер мальчик, которого родила естественным путем жительница села Биринджи Шахсевен Ульвия Алиева (1996 года рождения).

По данному факту проводится расследование.