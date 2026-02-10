 Установлена предварительная причина смерти новорожденного в Бейлагане - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Установлена предварительная причина смерти новорожденного в Бейлагане - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова12:55 - Сегодня
Установлена предварительная причина смерти новорожденного в Бейлагане - ОБНОВЛЕНО

По предварительным данным, причиной смерти новорожденного в Бейлаганском районе стала дыхательная недостаточность.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Бейлаганской центральной районной больнице.

Было отмечено, что у пациентки на 39-й неделе беременности были приняты естественные роды. Вес ребенка составил 4100 граммов, рост - 53 сантиметра. После рождения у новорожденного была диагностирована неуточненная дыхательная недостаточность.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия и многочисленные усилия врачей, 9 февраля около 12:00 был зафиксирован факт биологической смерти младенца.
По данному инциденту в прокуратуре Бейлаганского района проводится расследование.

11:09

В Бейлягане скончался новорожденный.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, умер мальчик, которого родила естественным путем жительница села Биринджи Шахсевен Ульвия Алиева (1996 года рождения).

По данному факту проводится расследование.

Поделиться:
475

Актуально

Общество

Насколько вырастут пенсии в Азербайджане: министерство назвало суммы

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег и снег

Общество

Потерпевшие потребовали пожизненного наказания для Рубена Варданяна

Общество

В Баку открылась выставка всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати ...

Общество

Суд вынес решение в отношении арабов, совершивших неэтичные действия на Аллее шехидов

Фазаил Агамалы похоронен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане подорожали некоторые виды хлеба

Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег и снег

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Шамси Самедзаде и его сын были задержаны в Грузии при попытке украсть 10 голов скота - ОБНОВЛЕНО

Суд арестовал бывшего начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны - ОБНОВЛЕНО

Из области шеи учительницы, раненой при стрельбе в лицее «İdrak», извлечено 16 осколков - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Скончался профессор БГУ

Последние новости

Иран хочет скорее заключить сделку по ядерному досье

Сегодня, 13:52

Кавказский регион важен для Ирана – Багаи

Сегодня, 13:52

Суд вынес решение в отношении арабов, совершивших неэтичные действия на Аллее шехидов

Сегодня, 13:50

Фазаил Агамалы похоронен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:46

В Азербайджане подорожали некоторые виды хлеба

Сегодня, 13:44

Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег и снег

Сегодня, 13:30

Потерпевшие потребовали пожизненного наказания для Рубена Варданяна

Сегодня, 13:07

​​​​​​​Шакира упала во время выступления на сцене - ВИДЕО

Сегодня, 13:04

«Как вы себе это представляете?: Ереван не видит места для Москвы в проекте TRIPP

Сегодня, 13:02

В Баку открылась выставка всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати «Восходящий свет» - ФОТО

Сегодня, 13:00

Спикер парламента Армении: В РФ пожелали удачи на выборах правящей в стране силе

Сегодня, 12:56

Установлена предварительная причина смерти новорожденного в Бейлагане - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:55

«Все сказал и там»: Симонян попытался объясниться с Москвой

Сегодня, 12:51

В Баку продолжается суд над Рубеном Варданяном

Сегодня, 12:39

Симонян связал визит Вэнса с долгосрочной безопасностью Армении

Сегодня, 12:37

Беларусь к концу года планирует запустить собственное производство боеприпасов

Сегодня, 12:36

Возвращение западных азербайджанцев: что могут сделать США? Политолог о письме Джей Ди Вэнсу

Сегодня, 12:32

Тегеран не планирует менять формат переговоров с США

Сегодня, 12:28

МИД РФ о TRIP: Очевидно, что без России партнерам не обойтись

Сегодня, 12:27

Стали известны даты ночей Кадр месяца Рамазан

Сегодня, 12:26
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48