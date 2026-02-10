Установлена предварительная причина смерти новорожденного в Бейлагане - ОБНОВЛЕНО
По предварительным данным, причиной смерти новорожденного в Бейлаганском районе стала дыхательная недостаточность.
Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Бейлаганской центральной районной больнице.
Было отмечено, что у пациентки на 39-й неделе беременности были приняты естественные роды. Вес ребенка составил 4100 граммов, рост - 53 сантиметра. После рождения у новорожденного была диагностирована неуточненная дыхательная недостаточность.
Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия и многочисленные усилия врачей, 9 февраля около 12:00 был зафиксирован факт биологической смерти младенца.
По данному инциденту в прокуратуре Бейлаганского района проводится расследование.
В Бейлягане скончался новорожденный.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, умер мальчик, которого родила естественным путем жительница села Биринджи Шахсевен Ульвия Алиева (1996 года рождения).
По данному факту проводится расследование.