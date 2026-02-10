«Все сказал и там»: Симонян попытался объясниться с Москвой

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве обсуждались все наболевшие вопросы, которые беспокоят Ереван и Москву.

"Мы беседовали больше полутора часов, понятно, что есть вещи, о которых не могу говорить публично… Но мы затронули все беспокоящие нас вопросы", – заявил Симонян журналистам в ответ на вопрос, были ли затронуты обвинения армянских властей по поводу пресловутых "гибридных угроз", якобы исходящих от РФ.

Среди ключевых тем переговоров с Лавровым – инвестиции в Армению, сотрудничество между регионами, проведение культурных мероприятий, добавил Симонян.

Спикер парламента Армении заявил, что поименно назвал всех тех лиц, которые из России периодически выступают с резонансными заявлениями, намекнув в том числе на высказывание Владимира Соловьева о проведении СВО.

"Я даже сказал, что говорят о проведении СВО в Армении", – сказал он.

В ответ российская сторона заявила, что это высказывания частных лиц.

"Все, что я здесь говорю вам, я говорил и там", – заверил председатель Национального Собрания Армении.

По его словам, российские партнеры также отметили, что у них нет стремления вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Армении. Разумеется, какие-то явления их беспокоят, но в целом они пожелали успехов правящей силе на предстоящих выборах, добавил он.

Визит спикера парламента Армении Алена Симоняна в Россию состоялся 4-7 февраля.

Источник: Sputnik Армения