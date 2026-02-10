 Иран хочет скорее заключить сделку по ядерному досье | 1news.az | Новости
Иран хочет скорее заключить сделку по ядерному досье

13:52 - Сегодня
Иран хочет скорее заключить сделку по ядерному досье

Иранская сторона стремится как можно скорее заключить сделку по ядерной проблематике Тегерана, время играет для Ирана решающую роль, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.

"Чем быстрее будет заключена сделка (с США - ред.), тем лучше. Мы начали эти переговоры, ориентируясь на достижение результата. Время для нас имеет решающее значение. Я уже много раз говорил, что скорейшее снятие санкций (в результате заключения ядерного соглашения - ред.) – это победа для Ирана", - сказал Багаи, его слова приводит иранский телеканал SNN.

Он также отметил, что прошедший в пятницу диалог Ирана и США в Маскате был сосредоточен на обсуждении общих вопросов и призван оценить серьезность намерений американской стороны и определить дальнейшие шаги.

В минувшую пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы, и Трамп заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в воскресенье сказал, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.

Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.

Источник: РИА Новости

