Спикер парламента Армении: В РФ пожелали удачи на выборах правящей в стране силе

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что в России пожелали удачи правящей в Армении политической силе на парламентских выборах, запланированных в республике на 7 июня.

"Они [в России] нас заверили, что никаким образом не имеют заинтересованностей касательно нашей внешней и внутренней политики. Естественно, какие-то моменты вызывают их обеспокоенность, какие-то моменты вызывают нашу обеспокоенность. Даже в какой-то момент они [в России] пожелали удачи нашей правящей силе на предстоящих выборах", - сказал Симонян журналистам в ответ на просьбу рассказать о повестке переговоров с российской стороной в рамках визита в Москву 5-6 февраля.

Спикер парламента Армении в ходе визита встретился в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Источник: ТАСС