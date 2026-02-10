Суд вынес решение в отношении арабов, совершивших неэтичные действия на Аллее шехидов

Состоялось подготовительное судебное заседание по апелляционной жалобе на решение в отношении трёх граждан Саудовской Аравии (Альзаман Махди Али, Альгабр Мохаммад Хуссейн, Альгабр Махди Мохаммад), обвиняемых в совершении неэтичных действий на Аллее шехидов.

Как сообщает Oxu.Az, в ходе процесса в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Афгана Алекберова, были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Хотя адвокаты обвиняемых арабов просили прекратить уголовное дело в отношении их подзащитных, суд не удовлетворил ходатайство, было принято решение о передаче уголовного дела на судебное рассмотрение.

Судебное заседание по рассмотрению дела состоится 17 февраля.

Отметим, что согласно приговору Сабаильского районного суда каждый из обвиняемых был приговорён к двум годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Обвиняемые лица после отбытия наказания будут принудительно выдворены с территории страны.

Напомним, 17 августа текущего года трое иностранных граждан, прибывшие в Азербайджан в качестве туристов, сняли на Аллее шехидов видеоролики оскорбительного характера и разместили их в социальных сетях. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 245 (надругательство над могилой) УК Азербайджана.

Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушителей, задержали их и привлекли к следствию. 18 августа Сабаильский районный суд избрал иностранцам меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

В ходе расследования было установлено, что эти лица приехали в Баку в качестве туристов на пять дней 13 августа.

