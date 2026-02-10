В Исмаиллы мужчина прятал наркотики в лесу с целью сбыта

В Исмаиллы задержан мужчина, занимавшийся сбытом наркотиков.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, задержан 34-летний житель района Сохбат Исмаилов. У него было обнаружено около 2 килограммов марихуаны, а также семена конопли, передает 1news.az.

В ходе расследования было установлено, что С.Исмаилов прятал наркотические средства в лесном массиве с целью дальнейшего сбыта. По факту возбуждено уголовное дело.

Решением суда в отношении С.Исмаилова избрана мера пресечения в виде ареста.