В Исмаиллы мужчина прятал наркотики в лесу с целью сбыта
В Исмаиллы задержан мужчина, занимавшийся сбытом наркотиков.
Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, задержан 34-летний житель района Сохбат Исмаилов. У него было обнаружено около 2 килограммов марихуаны, а также семена конопли, передает 1news.az.
В ходе расследования было установлено, что С.Исмаилов прятал наркотические средства в лесном массиве с целью дальнейшего сбыта. По факту возбуждено уголовное дело.
Решением суда в отношении С.Исмаилова избрана мера пресечения в виде ареста.
