 От спасенных младенцев до мировых медицинских прорывов: чем запомнился 2025 год для Acıbadem – ФОТО | 1news.az | Новости
От спасенных младенцев до мировых медицинских прорывов: чем запомнился 2025 год для Acıbadem – ФОТО

First News Media10:01 - Сегодня
В 2025 году сеть клиник Acıbadem оказала помощь пациентам со сложными клиническими патологиями, продемонстрировав высокие результаты в области трансплантологии, онкологии и ортопедии.

От операций, спасающих жизни младенцев, до современных методов лечения онкологических заболеваний – все эти истории говорят о качестве медицины, научной экспертизе и внимательном отношении к пациентам.

Адриана: спасенная жизнь благодаря трансплантации печени

В возрасте 11 месяцев у Адрианы была диагностирована гепатобластома – редкий и опасный вид рака печени. В родной стране пациентки возможности лечения были исчерпаны, после чего семья обратилась в Acıbadem.

Команда врачей провела сложную операцию по трансплантации части печени отца ребенку. Несмотря на высокую сложность подобных вмешательств у младенцев, восстановление прошло успешно. После завершения лечения Адриана вернулась домой здоровым ребенком.

Два младенца – одно жизненно важное решение

Два младенца из Ливии и Грузии с тяжелой печеночной недостаточностью получили жизненно важные трансплантации печени с разницей всего в несколько дней.

Операции были выполнены под руководством профессора Мурата Кылыча и доцента Джахита Йылмаза. Оба хирургических вмешательства прошли успешно, пациенты быстро восстановились и были выписаны в стабильном состоянии.

Джованни Гвидетти: возвращение к активной жизни

Известный волейбольный тренер Джованни Гвидетти на протяжении многих лет страдал от сильной боли в тазобедренном суставе. Для лечения он выбрал Acıbadem.

Операцию по замене тазобедренного сустава провел профессор Джавад Парвизи с применением современного хирургического доступа. Уже через сутки после вмешательства пациент начал ходить, а в короткие сроки вернулся к активной жизни без боли.

Фунда Аята: лечение рака поджелудочной железы

После постановки диагноза в Турции пациентке была выполнена операция Уиппла – одно из наиболее сложных хирургических вмешательств в онкологии. Эта операция стала ключевым этапом комплексного лечения рака поджелудочной железы.

Научное лидерство и международное признание

Согласно данным Стэнфордского университета и издательства Elsevier, в 2025 году три врача Acıbadem Healthcare Group – профессор доктор Джавад Парвизи (ортопедия и травматология), профессор доктор Гюральп Онур Джейхан (общая хирургия) и профессор доктор Мерт Эркан (общая хирургия) – вошли в список 2% самых цитируемых ученых мира, что подтверждает растущее академическое влияние сети клиник на международном уровне.

Инновации и передовые медицинские технологии

В 2025 году группа продолжила инвестиции в роботизированную хирургию, наноартроскопию, прецизионную онкологию, современные МРТ и КТ-системы, а также цифровые платформы сопровождения пациентов.

Acıbadem сохранила лидерство в области CAR-T-клеточной терапии. Labcell остается единственным производственным CAR-T-центром на Ближнем Востоке и в Восточной Европе за пределами Израиля.

Год науки, людей и инноваций

2025 год стал знаковым этапом для Acıbadem Healthcare Group. Клинические достижения, научное признание и технологическое развитие укрепили позиции сети клиник на международной арене.

В 2026 году Acıbadem продолжает стратегию устойчивого роста, формируя будущее здравоохранения и расширяя географию своей деятельности.

Представительства Acıbadem в Азербайджане:

Баку: ул. С. Вургуна, Насиминский район, 36

Тел.: +994 55 665 96 81, +994 55 222 95 81

Гянджа: ул. улица Мамеда Халафова, 4 микрорайон, здание 15/26

Тел.: +994 51 232 26 62

Более подробная информация – на официальном сайте: acibadem.com.az

На правах рекламы

