От спасенных младенцев до мировых медицинских прорывов: чем запомнился 2025 год для Acıbadem – ФОТО
В 2025 году сеть клиник Acıbadem оказала помощь пациентам со сложными клиническими патологиями, продемонстрировав высокие результаты в области трансплантологии, онкологии и ортопедии.
От операций, спасающих жизни младенцев, до современных методов лечения онкологических заболеваний – все эти истории говорят о качестве медицины, научной экспертизе и внимательном отношении к пациентам.
Адриана: спасенная жизнь благодаря трансплантации печени
В возрасте 11 месяцев у Адрианы была диагностирована гепатобластома – редкий и опасный вид рака печени. В родной стране пациентки возможности лечения были исчерпаны, после чего семья обратилась в Acıbadem.
Команда врачей провела сложную операцию по трансплантации части печени отца ребенку. Несмотря на высокую сложность подобных вмешательств у младенцев, восстановление прошло успешно. После завершения лечения Адриана вернулась домой здоровым ребенком.
Два младенца – одно жизненно важное решение
Два младенца из Ливии и Грузии с тяжелой печеночной недостаточностью получили жизненно важные трансплантации печени с разницей всего в несколько дней.
Операции были выполнены под руководством профессора Мурата Кылыча и доцента Джахита Йылмаза. Оба хирургических вмешательства прошли успешно, пациенты быстро восстановились и были выписаны в стабильном состоянии.
Джованни Гвидетти: возвращение к активной жизни
Известный волейбольный тренер Джованни Гвидетти на протяжении многих лет страдал от сильной боли в тазобедренном суставе. Для лечения он выбрал Acıbadem.
Операцию по замене тазобедренного сустава провел профессор Джавад Парвизи с применением современного хирургического доступа. Уже через сутки после вмешательства пациент начал ходить, а в короткие сроки вернулся к активной жизни без боли.
Фунда Аята: лечение рака поджелудочной железы
После постановки диагноза в Турции пациентке была выполнена операция Уиппла – одно из наиболее сложных хирургических вмешательств в онкологии. Эта операция стала ключевым этапом комплексного лечения рака поджелудочной железы.
Научное лидерство и международное признание
Согласно данным Стэнфордского университета и издательства Elsevier, в 2025 году три врача Acıbadem Healthcare Group – профессор доктор Джавад Парвизи (ортопедия и травматология), профессор доктор Гюральп Онур Джейхан (общая хирургия) и профессор доктор Мерт Эркан (общая хирургия) – вошли в список 2% самых цитируемых ученых мира, что подтверждает растущее академическое влияние сети клиник на международном уровне.
Инновации и передовые медицинские технологии
В 2025 году группа продолжила инвестиции в роботизированную хирургию, наноартроскопию, прецизионную онкологию, современные МРТ и КТ-системы, а также цифровые платформы сопровождения пациентов.
Acıbadem сохранила лидерство в области CAR-T-клеточной терапии. Labcell остается единственным производственным CAR-T-центром на Ближнем Востоке и в Восточной Европе за пределами Израиля.
Год науки, людей и инноваций
2025 год стал знаковым этапом для Acıbadem Healthcare Group. Клинические достижения, научное признание и технологическое развитие укрепили позиции сети клиник на международной арене.
В 2026 году Acıbadem продолжает стратегию устойчивого роста, формируя будущее здравоохранения и расширяя географию своей деятельности.
Представительства Acıbadem в Азербайджане:
Баку: ул. С. Вургуна, Насиминский район, 36
Тел.: +994 55 665 96 81, +994 55 222 95 81
Гянджа: ул. улица Мамеда Халафова, 4 микрорайон, здание 15/26
Тел.: +994 51 232 26 62
Более подробная информация – на официальном сайте: acibadem.com.az
