Токаев: Казахстан расстается с суперпрезидентской формой правления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что страна переходит к президентской республике.

«Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом. Предлагаемые изменения естественным образом продолжают этот процесс и вкупе с политическими преобразованиями последних лет, включая конституционную реформу 2022 года, ставят вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ нашего государства», - сказал Токаев.

По его словам, нормы, заложенные в проекте новой конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции «сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство». «По сути, речь идет о создании новой системы управления государством. Предложенные новеллы позволят перераспределить властные полномочия, усилить баланс в системе сдержек и противовесов и, главное, повысить эффективность, устойчивость всех политических институтов. В проекте новой конституции принцип «не человек для государства, а государство для человека» обрел более осязаемые очертания. Это то, к чему мы последовательно идем с 2019 года», - пояснил президент.

Источник: ТАСС