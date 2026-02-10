 «Ноев ковчег» вместо стратегии: Царукян предлагает Армении спасение | 1news.az | Новости
«Ноев ковчег» вместо стратегии: Царукян предлагает Армении спасение

First News Media11:44 - Сегодня
Крупный предприниматель, лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян примет участие в июньских парламентских выборах с программой "Предложение для Армении", считая эту платформу своего рода политическим Ноевым ковчегом.

Данная программа призвана стать «эффективной платформой, которая объединит лучших представителей общества, признанных специалистов, заинтересованных в развитии и оздоровлении страны», пишет бизнесмен в соцсетях, передает Sputnik Армения.

"Предложение для Армении" – это надпартийная инициатива, которая объединит идеи граждан, лучших отраслевых специалистов, общественных деятелей, известных личностей и способных патриотов, чья цель – вывести страну из сложившейся ситуации и направить ее на путь послевоенного восстановления, считает Царукян.

"Я намерен создать по-настоящему политический и общественный Ноев ковчег — место, где будут собраны лучшие предложения, идеи и решения, где каждый найдет свое место, свое дело и свой способ быть полезным стране. Подобно тому, как Ной увидел путь к спасению и возрождению, так и мы должны попытаться сделать то же самое сегодня", – заявил он.

Напомним, о своем участии в выборах уже объявили правящая партия "Гражданский договор", экс-президент Роберт Кочарян, бывший уполномоченный по правам человека Арман Татоян (во главе инициативы "Крылья единства"), движение "По-своему", идейным лидером которого является российский олигарх Самвел Карапетян, с 18 июня находящийся под арестом. Также об участии объявили бывший мэр Ереван Айк Марутян с партией "Новая сила", а также партия "Армянский национальный конгресс", список которой возглавит вице-председатель партии Левон Зурабян.

Последние очередные парламентские выборы в Армении прошли в 2017 году, за ними последовали внеочередные, в 2018 и 2021 годах.

