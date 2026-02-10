TikTok удалил в Азербайджане более миллиона видеороликов – ПОДРОБНОСТИ

Ведущая платформа коротких видероликов TikTok продолжает уделять первостепенное внимание безопасности своего сообщества, способствуя формированию комфортной среды для творчества.

Модерация платформы в режиме 24/7 удаляет видеоконтент, нарушающий Правила сообщества, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу TikTok.

В день безопасного интернета, который отмечается по всему миру 10 февраля, платформа в очередной раз раскрывает количество контента, удаленного по причине нарушения Правил.

БЕЗОПАСНОСТЬ LIVE-ТРАНСЛЯЦИЙ

Трансляции TikTok LIVE набирают все большую популярность по всему миру, предоставляя возможность авторам контента напрямую взаимодействовать с аудиторией, и платформа уделяет особое внимание безопасности сообщества в рамках этого формата. Так, количество заблокированных LIVE трансляций по всему миру по причине нарушений Правил сообщества в третьем квартале 2025 года составило более 32 миллионов.

Начиная с прошлого квартала, TikTok также начал раскрывать данные о применении мер по обеспечению соблюдения Правил монетизации прямых эфиров, направленных на предотвращение монетизации контента, нарушающего требования платформы. Сначала авторам направляются предупреждения, которые помогают им понять, что их контент может противоречить правилам, и дают возможность внести изменения. Если нарушения продолжаются, TikTok может ограничить доступ автора к функционалу монетизации в прямых трансляциях.

Так, во втором квартале 2025 года в TikTok предприняли меры, включая предупреждения и демонетизацию, в отношении 2.321.813 прямых трансляций и 1.040.356 стримеров, нарушивших правила монетизации. В третьем квартале 2025 года количество прямых эфиров, к которым были применены меры, выросло на 69% по сравнению со вторым кварталом и составило 3.914.684 трансляции, а количество затронутых аккаунтов стримероов выросло более чем в два раза, составив 2.107.177 человека. Это говорит о значительном повышении внимания платформы к применению мер в отношении прямых эфиров.

СКОЛЬКО КОНТЕНТА ПЛАТФОРМА УДАЛИЛА ПО ВСЕМУ МИРУ?

Согласно Отчету об обеспечении соблюдения Правил сообщества, за третий квартал 2025 года по всему миру в связи с нарушением Правил сообщества:

- Было удалено более 200 миллионов видеороликов.

- 99,3% видеоконтента было удалено проактивно - до того, как кто-либо на него пожаловался.

- 94,8% роликов было удалено в течение 24х часов после публикации.

СКОЛЬКО КОНТЕНТА ПЛАТФОРМА УДАЛИЛА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ?

За этот же период в третьем квартале 2025 года в Азербайджане:

- 1.051.646 видеороликов было удалено по причине нарушений Правил сообщества.

- 99,6% роликов из общего количества были устранены платформой проактивно, то есть еще до того, как на них пожаловались.

- 95,8% роликов было удалено в течение 24х часов после публикации, что выше средних показателей по миру.

Отмечается, что во втором квартале 2025 года платформа удалила более 880 тысяч видеороликов.

