Стали известны даты ночей Кадр месяца Рамазан.

Согласно специальному календарю, отражающему ежедневные молитвы, а также время имсака и ифтара, первая ночь Кадр приходится на ночь с 7-го на 8-е число месяца Рамазан, то есть, на 8 марта.

Остальные ночи будут отмечаться в ночь с 9 на 10 марта, с 11 на 12 марта и с 15 на 16 марта. Отметим, что в этом году первый день месяца Рамазан приходится на 19 февраля.

Согласно календарю, праздник Рамазан будет отмечаться в Азербайджане 20 и 21 марта.

Источник: Metbuat.az