Песков: Баку и Ереван суверенны и вольны строить отношения с Вашингтоном

Армения и Азербайджан - суверенные государства, поэтому они имеют полное право строить отношения с любыми странами, включая США.

Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге поездку американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Южный Кавказ и заявления трех стран о планах масштабных совместных проектов.

"Это суверенные государства, и у них есть суверенное право выстраивать свои отношения с разными государствами", - подчеркнул представитель Кремля.

Многодневная поездка Вэнса по Южному Кавказу завершается сегодня. С Азербайджаном он от имени США подписал Хартию стратегического партнерства. А с Арменией - завершил переговоры о взаимодействии в сфере ядерной энергетики и строительстве дата-центров.

Источник: ТАСС