Экс-генсека Совета Европы лишили дипломатического иммунитета

16:30 - Сегодня
Бывший премьер-министр Норвегии Турбьёрн Ягланд, который также ранее занимал пост генерального секретаря Совета Европы, был лишен дипломатического иммунитета, сообщил французский телеканал BFM TV со ссылкой на заявление Комитета министров СЕ.

Иммунитет был снят по запросу Осло после начала расследования по обвинению в коррупции при отягчающих обстоятельствах в связи с прошлыми связями Ягланда с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, отмечает издание.

Турбьёрн Ягланд был премьер-министром Норвегии в 1996–1997 годах. Позже он был назначен генеральным секретарем Совета Европы и занимал этот пост с 2009 по 2019 год.

В файлах Эпштейна сотни раз упоминаются бывшие и нынешние британские премьеры, а также высшие чиновники ЕС.

Норвежская полиция 6 февраля начала проверку экс-премьера Ягланда по делу Эпштейна. Против него пока не выдвинуто конкретных обвинений. Следствие планирует изучить получение им подарков, а также компенсации поездок и займов, связанных с его прежними должностями.

Источник: Известия

