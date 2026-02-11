В Зардабе задержаны организаторы незаконного оборота наркотиков

В Зардабском районе задержана группа из семи человек, организовавшая незаконный оборот наркотиков.

Как сообщает 1news.az, в результате операции, проведенной сотрудниками Зердабского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны Али Сеидзаде, Замин Мамедов, Гошгар Алиев, Бахтияр Исмаилзаде, Натиг Шахмуров, Аладдин Новрузалиев и Узеир Новруззаде.

У указанных лиц было обнаружено и изъято большое количество метамфетамина, героина и марихуаны.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.