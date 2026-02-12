СГБ Азербайджана раскрыла масштабный заговор: От «Союза миллиардеров» до госизмены - ВИДЕО

В результате комплексных мер, принятых Службой государственной безопасности (СГБ) для предотвращения провокационно-деструктивных действий органов иностранных спецслужб против безопасности, национальных интересов и благ Азербайджана, возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджана - Мехдиев Рамиз Энвер оглу, Аббасов Аббас Айдын оглу, Керимли Али Амиргусейн оглу и другие совершили деяния, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя государства.

Об этом говорится в сообщении СГБ, распространенном в четверг.

«Согласно обвинительному заключению, предъявленному обвиняемым по уголовному делу, соучредители и руководители организации, созданной органами иностранных спецслужб для вмешательства в политические процессы в Азербайджане и зарегистрированной в иностранном государстве 4 июля 2012 года под названием «Союз азербайджанских организаций России» и именуемой как «Союз Миллиардеров», Аббасов Аббас Айдын оглу и Ибрагимбеков Рустам Мамед Ибрагим оглу, а также Мехдиев Рамиз Энвер оглу, председатель Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Керимли Али Амиргусейн оглу, члены партии - Гахраманлы Фуад Али оглу, Захидов Ганимат Салим оглу и другие вступили в сговор с целью насильственного захвата государственной власти и насильственного изменения существующего конституционного строя государства.

После создания ими организации под названием «Национальный Совет Демократических Сил» (Национальный Совет), которая выдвинула иностранного гражданина Рустама Ибрагимбекова кандидатом на президентских выборах Азербайджана в 2013 году, они при финансовой помощи и иной организационной поддержке органов иностранных спецслужб занимались деятельностью направленной на организацию массовых беспорядков с целью насильственного захвата государственной власти, неповиновение законным требованиям представителей правительства, нарушение общественного порядка и срыв работы транспорта, предприятий, ведомств и организаций, а также направили полученные через члена ПНФА Ибрагима Мамеда Азиз оглу и других лиц денежные средства в размере 933 828,40 манатов, в том числе средства полученные от Рамиза Мехдиева и Аббаса Аббасова, на привлечение людей из различных регионов республики для совершения вышеупомянутых действий.

Согласно техническим доказательствам, приложенным к материалам уголовного дела, членам организации, именуемой «Союз Миллиардеров», были даны указания направить в Азербайджан во время президентских выборов 2013 года азербайджанских граждан, работавших в их подчинении, либо в той или иной форме бывших под их покровительством в иностранном государстве, в котором они проживали, каждому из которых было поручено обеспечить привлечение родственников и близких в Азербайджане с целью их использования в соответствии с инструкциями иностранных спецслужб на митингах и массовых беспорядках.

Стало известно, что в результате предварительных переговоров, согласно желаниям уполномоченных лиц соответствующего иностранного государства, в секретном письме, адресованном «Национальным Советом» руководству этого иностранного государства в 2013 году, содержалась просьба поддержать деятельность «совета» и предложение оказать давление на азербайджанское государство с целью осуществления в Азербайджане «реформ», проводимых в той стране.

Согласно указанному обвинению, Ганимат Захидов с начала 2013 года, вступая в тайные отношения с представителями органов спецслужб иностранной страны от имени Али Керимли, вел переговоры, обратился с просьбой воспользоваться обширными организационными и специальными возможностями органов иностранных спецслужб для обеспечения прихода его к власти в Азербайджанской Республике, взамен пообещав обеспечение стратегических интересов иностранного государства в Азербайджане. Последовательно излагая конкретные детали, стороны также договорились, что в случае прихода Али Керимли к власти Азербайджанская Республика постепенно станет полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности.

В то же время, согласно обвинительному заключению, Али Керимли, продолжая свои преступные действия в соответствии с заранее достигнутой общей договоренностью с вышеупомянутыми лицами, в ночь с 14 на 15 июля 2020 года, когда азербайджанские граждане вышли на марш в Баку в поддержку армии и против агрессивной войны, развязанной Арменией в Карабахском регионе Азербайджана, дал поручение Фуаду Гахраманлы и другим лицам присоединиться к участникам марша, организовывая небольшие группы вместе с лицами, представленными в партии, затем, заменяя патриотические лозунги провокационными призывами, создать ситуацию хаоса и, контролируя толпу, воспользоваться этой ситуацией, захватить административные здания Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание», включая свое намерение объявить о захвате власти через средства массовой информации.

Кроме этого, Рамиз Мехдиев 27 сентября 2025 года через своего помощника Амирова Эльдара Гурбан оглу и других лиц представил Али Керимли письменный материал, подготовленный в августе-сентябре 2025 года на иностранном языке под названием «Предложения по реструктуризации системы государственного управления», содержащий секретные планы и направления действий против государственной власти, и с целью совместного согласования вопросов, изложенных в этом документе, 3 октября 2025 года он направил окончательный отредактированный вариант вышеуказанной статьи через сотрудников ОАО «Шарг-Гарб», владельцем которого он фактически является, высокопоставленным должностным лицам органов спецслужб иностранного государства, с которыми заранее лично связался, и указанная отправка была технически зафиксирована.

Этими деяниями Рамиз Мехдиев совершил действия, направленные на захват государственной власти с помощью органов иностранных спецслужб и насильственное изменение конституционной структуры, а также предал государство, оказывая помощь представителям иностранного государства вопреки интересам государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Кроме того, Рамиз Мехдиев до 13 октября 2025 года легализовал денежные средства в размере более 17 000 000 манатов, полученных преступным путем.

За участие в перечисленных преступных деяниях Аббас Аббасов, Али Керимли, Фуад Гахраманлы, Мамед Ибрагим и Ганимат Захидов были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по статьям 278.1 (действия, направленные на насильственный захват или насильственное удержание власти, а также насильственное изменение конституционной структуры государства), Эльдар Амиров 32.5, 278.1 (содействие действиям, направленным на насильственный захват или насильственное удержание власти, а также насильственное изменение конституционной структуры государства), Рамиз Мехдиев 193-1.3.2 (легализация крупного имущества, полученного преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что Аббас Аббасов, Фуад Гахраманлы и Ганимат Захидов находятся за пределами территории Азербайджанской Республики и скрываются от следствия, в отношении них был объявлен розыск, и суд принял решение об избрании в их отношении меры пресечения в виде ареста заочно.

Расследование по уголовному делу продолжаются», - говорится в сообщении.