 МИД Ирана: Тегеран не нацелен на соседние страны - ВИДЕО
МИД Ирана: Тегеран не нацелен на соседние страны - ВИДЕО

First News Media13:47 - Сегодня
МИД Ирана: Тегеран не нацелен на соседние страны - ВИДЕО

Тегеран не нацелен на соседние страны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, комментируя телеканалу AnewZ атаку беспилотников со стороны вооружённых сил Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику.

По его словам, целями Ирана будут только те страны, на территории которых размещены военные базы его противников.

5 марта в полдень с территории Исламской Республики Иран были совершены атаки беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику.

Один беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, а другой — вблизи здания школы в селе Шекерабад.

В результате атаки повреждено здание аэропорта, два гражданских лица получили ранения, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана решительно осудил атаки.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществленные с территории Исламской Республики Иран. Данное нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряженности в регионе.

Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки внести ясность в данный вопрос, предоставить объяснения и принять необходимые неотложные меры для предотвращения повторения подобных случаев в будущем.

Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер», - говорится в сообщении.

Посол Ирана в Азербайджане вызван в Министерство иностранных дел. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста, отметило ведомство.

Министерство обороны Азербайджана также решительно осудило атаки со стороны вооруженных сил Ирана против гражданской инфраструктуры на территории нашей страны, совершенные при отсутствии какой-либо военной необходимости.

«В настоящее время изучаются технические параметры БПЛА и подробности данных атак.

Вся ответственность за произошедшее в полной мере ложится на Исламскую Республику Иран.

Министерство обороны Азербайджанской Республики готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также обеспечения безопасности гражданских лиц и инфраструктуры. Эти акты агрессии не останутся без ответа», - говорится в заявлении ведомства.

