Фархад Мамедов: Иранский удар по Азербайджану… Что дальше?

Сегодня
Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Территория Азербайджана подверглась нападению со стороны Ирана. Есть пострадавшие…

Это не случайность, так как целью являлся аэропорт. Дроны не могли случайно залететь в Азербайджан – северное направление, так как театр боевых действий находится на юге…

Азербайджан, и во время 12-дневной войны, и потом, а также с момента начала войны в Иране придерживался позиции, озвученной на всех официальных уровнях – территория и воздушное пространство Азербайджана не может быть использовано против Ирана!

После смерти Хаменеи, Президент Азербайджана выразил соболезнования президенту Ирана и посетил посольство Ирана в Баку. Может ли руководство Ирана показать что-либо похожее на примере других государств?!

А в ответ дроны по гражданской инфраструктуре! В очередной раз Азербайджан сталкивается с черной неблагодарностью руководства Ирана.

В ходе нынешней войны Иран наносит удары по странам, где находятся военные базы США, с которых США осуществляет атаки на Иран. В Азербайджане нет военных баз США и Израиля!

МИД Азербайджана уже вызвал посла Ирана в Баку, чтобы вручить ноту протеста и потребовать объяснений.

Однако в Иране сейчас полный бардак в управлении. Непонятно, как и со стороны кого принимаются решения о нанесении ударов.

Азербайджан наверняка начнет консультации с Турцией в соответствии с Шушинской Декларацией и предпримет меры исключительно для своей обороны.

Арабские страны, столкнувшиеся с атаками Ирана, пока не предпринимали ответных действий на атаки со стороны Ирана… То же сделала и Турция после того, как в воздушном пространстве Турции была сбита иранская ракета.

Следует быть терпеливыми и хладнокровными, как бы трудно это не было бы…

Как показывает практика, Азербайджан может выдерживать удар и в нужное время предпринимать ответные действия. Азербайджан не арабская страна, в Иране проживают миллионы азербайджанских тюрок, которые уже задаются вопросом насколько их правительство может обеспечивать их безопасность от ударов США/Израиля, а совсем скоро и от курдских вооруженных групп.

Allah ölkəmizi qorusun!

Allah müqəddəs dinimizi siyasi məqsədlər üçün istismar edənləri lənətnəsin!

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

