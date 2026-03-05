Обломки беспилотника, упавшего на Нахчыванский аэропорт - ФОТО
Как уже сообщалось, с территории Ирана была совершена дроновая атака по Нахчыванскому международному аэропорту.
Представляем фотографии обломков беспилотника.
Отметим, что сегодня в полдень с территории Исламской Республики Иран были нанесены удары беспилотниками по Нахчыванской Автономной Республике. Один из беспилотников упал в здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, а другой — рядом со зданием школы в селе Шекерабад.
Здание аэропорта повреждено, двое мирных жителей получили ранения.
439