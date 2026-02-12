Фанаты и друзья собрали более 1 млн долларов для семьи Джеймса Ван Дер Бика после его смерти - ФОТО

После смерти американского актера Джеймса Ван Дер Бика, известного по роли Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона», была запущена кампания на платформе GoFundMe, чтобы поддержать его вдову и шестерых детей.

Первоначальная цель в 500 000 долларов (850 000 AZN) была достигнута всего за несколько часов, после чего сумма цели была увеличена до 1 млн (1,7 млн AZN), а затем до 1,3 млн (более 2,2 млн AZN) – в данный момент собрано более 1,1 млн долларов (более 1,8 млн AZN), сообщает 1news.az со ссылкой на The Guardian.

Напомним, что актёр скончался 11 февраля в возрасте 48 лет после продолжительной борьбы с раком толстой кишки. По информации запущенной кампании, медицинские расходы Ван Дер Бика истощили семейный бюджет - кампания призвана помочь семье сохранить дом, продолжить обучение детей и поддерживать стабильность в этот тяжёлый период.

Отмечается, что актёр ранее открыто говорил о финансовой нагрузке из-за лечения. После того как в ноябре 2024 года он объявил о диагнозе, Ван Дер Бик начал продавать на аукционах памятные вещи из фильма «Студенческая команда», в котором он сыграл квотербека, чтобы покрыть расходы на лечение себе и другим больным раком.

«100% чистой выручки пойдут семьям, сталкивающимся с финансовыми трудностями из-за рака, включая мою собственную», - писал он тогда в Instagram.

В прошлом году он также выставлял на аукцион памятные вещи из «Бухты Доусона», отмечая, что долго хранил их, ожидая подходящего момента, и теперь счёл, что время пришло.