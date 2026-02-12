В Баку мужчина снимал аморальные видео в пабе и распространял в соцсетях

В Баку привлечен к ответственности мужчина, снимавший и распространявший в соцсетях видео аморального содержания в одном из пабов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, в ходе расследования по факту распространения в социальных сетях видеороликов аморального содержания было установлено, что кадры были сняты и размещены в Instagram жителем села Кенгерли Тертерского района Р. Гусейнли (2001 г. р.). Съемки велись в пабе, расположенном по адресу: улица Фатали хана Хойского, 108.

При задержании сотрудниками полиции он оказал сопротивление, не подчинившись законным требованиям.

В отношении Р. Гусейнли составлен протокол по статье 510.2 Кодекса об административных проступках (Мелкое хулиганство). Данная статья предусматривает ответственность за действия, оскорбляющие общественную нравственность и выражающие явное неуважение к обществу при их публичной демонстрации в интернете, включая использование нецензурной лексики, жестов непристойного характера или демонстрацию частей человеческого тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-духовным ценностям.