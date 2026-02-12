Mastercard и Центральный банк Азербайджана представляют совместное исследование: «Следующая волна цифровизации в Азербайджане»

Mastercard и Центральный банк Азербайджана представили совместное исследование под названием «Следующая волна цифровизации в Азербайджане», в котором изложена дорожная карта цифровой трансформации финансового сектора.

В период реализации программы «Безналичный Азербайджан» (2017–2023 гг.) объём карточных операций вырос в 6 раз , а уровень обналичивания снизился с 87% до 43% — что является наглядным свидетельством широкого распространения цифровых платежей¹.

Ожидается, что объём карточных платежей малого и среднего бизнеса удвоится к 2027 году, способствуя росту прозрачности и устойчивому экономическому развитию².

Баку, февраль 2026 года — Mastercard в сотрудничестве с Центральным банком Азербайджанской Республики (ЦБАР) опубликовала исследование «Следующая волна цифровизации в Азербайджане». Данное комплексное исследование рассматривает роль цифровых платежей в ускорении экономического роста, повышении прозрачности и укреплении финансовой инклюзии в стране.

В исследовании анализируется десятилетний прогресс цифровой экономики Азербайджана и обозначается следующий этап трансформации с особым акцентом на расширение возможностей малого и среднего бизнеса (МСБ) за счёт цифровизации. Работа основана на многоуровневой методологии и включает два общенациональных опроса с участием 810 предприятий МСБ и 600 потребителей, 18 интервью с партнёрами, шесть фокус-групп, исследования по методу «тайный покупатель», а также глобальный сравнительный анализ более 60 инициатив в 40 странах мира.

Документ объединяет выводы об эволюции, текущем состоянии и будущей дорожной карте цифровой трансформации финансового сектора. Результаты исследования адресованы органам, формирующим политику в финансовом секторе, финансовым институтам, предприятиям МСБ и отраслевым партнёрам и подчёркивают, что государственно-частное партнёрство способно обеспечить новые уровни эффективности, устойчивости и конкурентоспособности национальной экономики.

Стремительное развитие цифровых платежей в Азербайджане

Цифровые платежи играют ключевую роль в современных экономиках, обеспечивая эффективные, безопасные и прозрачные финансовые операции. Инициатива «Безналичный Азербайджан», реализованная Mastercard и Центральным банком Азербайджана в 2017–2023 годах, внесла значительный вклад в развитие цифровых транзакций в стране. За этот период совокупная стоимость карточных операций выросла в шесть раз, а доля обналичивания сократилась с 87% до 43%¹. Эти тенденции отражают фундаментальные изменения в отношении к безналичным платежам, обусловленные действиями государства, внедрением инновационных технологий и расширением цифровой инфраструктуры.

МСБ в центре цифровой трансформации

Развивая достигнутый прогресс, совместное исследование Mastercard и ЦБАР выделяет малый и средний бизнес как ключевую движущую силу следующего этапа развития цифровой экономики Азербайджана. Несмотря на то что около 380 000 предприятий МСБ сегодня формируют добавленную стоимость более чем на 17 млрд манатов, многие из них по-прежнему преимущественно работают с наличными средствами³. Расширение доступа к цифровым инструментам и платёжным решениям может помочь МСБ выйти на новые рынки и углубить экономические связи.

Хотя Азербайджан добился значительного прогресса, следующий важный шаг заключается в дальнейшем сокращении использования наличных средств в розничной торговле и платежах МСБ. «Стратегия развития финансового сектора на 2024–2026 годы» Центрального банка Азербайджана предусматривает достижение доли безналичных платежей в розничной торговле свыше 40%, превышение 90% доли цифровых каналов в клиентских переводах и более 70% доли безналичных карточных операций в общем объёме карточных транзакций, что укрепляет позиции Азербайджана среди региональных цифровых лидеров⁴.

Совместное видение Mastercard и ЦБАР следующего этапа цифровой трансформации ориентировано на более глубокое вовлечение МСБ, расширение приёма цифровых платежей и формирование бесшовного клиентского опыта, при котором каждая транзакция вносит вклад в более прозрачную, устойчивую и надёжную финансовую систему.

Дальнейшее развитие партнёрства

Помимо представленных выводов, совместное исследование Mastercard и ЦБАР предлагает ряд практических рекомендаций для ускорения цифровизации, включая:

расширение приёма цифровых платежей среди МСБ для упрощения повседневных операций;

усиление стимулов для цифровых транзакций;

повышение уровня финансовой грамотности и укрепление цифрового доверия среди МСБ;

углубление сотрудничества между государственными органами, банками и финтех-компаниями.

О партнёрстве Mastercard и ЦБАР

С момента запуска программы «Безналичный Азербайджан» в 2017 году Mastercard и Центральный банк Азербайджана (ЦБАР) являются стратегическими партнёрами в развитии цифровизации в стране. За это время организации реализовали ряд совместных инициатив, направленных на расширение электронных платежей, усиление кибербезопасности и стимулирование инноваций в финансовом секторе. Данное исследование представляет собой следующий этап их сотрудничества с фокусом на устойчивое развитие.

