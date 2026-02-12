 Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева с «Премией Заида» | 1news.az | Новости
Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева с «Премией Заида»

First News Media16:03 - Сегодня
Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева с «Премией Заида»

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю присуждения ему «Премии Заида за человеческое братство».

Текст письма опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Эта специальная премия, носящая имя покойного Шейха Заида, является достойной данью памяти лидера, посвятившего свою жизнь ценностям толерантности и мирного сосуществования. То, что Вы удостоились этой чести, является наглядным свидетельством Вашего смелого лидерства и непоколебимой приверженности стремлению открыть новую главу мира для Южного Кавказа», - подчеркнул аль-Малик.

Он отметил, что «с большой надеждой следил за исторической мирной инициативой между Азербайджаном и Арменией». По его словам, «видеть, что за месяцы после подписания Совместной декларации 8 августа 2025 года в Вашингтоне общества двух стран становятся свидетелями реальных преимуществ мира, включая обнадеживающие шаги в сфере двусторонней торговли и транзита, весьма воодушевляет. Этот значительный прогресс от диалога к сотрудничеству поистине заслуживает высокой оценки».

«ИСЕСКО решительно поддерживает этот жизненно важный прогресс на пути к окончательному и всеобъемлющему Мирному соглашению. Уверены, что заложенные сегодня основы обеспечат прочную стабильность, безопасность и процветание для будущих поколений в регионе. Наша организация готова поддержать эти усилия посредством образовательных, научных и культурных программ, нацеленных на наведение мостов взаимопонимания и солидарности.

Ваша приверженность созданию более процветающего и мирного будущего для азербайджанского народа каждый раз производит на меня глубокое впечатление. Эта премия подтверждает, что Ваша политика в настоящее время прокладывает путь к гармонии в регионе», - говорится в письме.

Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева с «Премией Заида»

