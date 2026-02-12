Самвел Карапетян выдвинут кандидатом в премьеры Армении

Кандидатом на пост премьера от партии «Сильная Армения» выдвинут бизнесмен Самвел Карапетян.

Накануне С.Карапетян был единогласно избран лидером партии «Сильная Армения».

С.Карапетян был взят под стражу в июне 2025 года после того, как публично поддержал церковь на фоне конфликта между духовенством и властями. Сам Карапетян вину не признал, назвав действия правительства политическим давлением.

Также бизнесмен обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере.

В конце декабря прошлого года С.Карапетян был переведен под домашний арест.

