Европарламент против фактов: сепаратизм под прикрытием «прав человека»

Европейский парламент в очередной раз подтвердил устойчивую репутацию института, все чаще выступающего не в роли нейтрального арбитра, а в качестве политически ангажированной площадки, удобной для продвижения узких лоббистских интересов.

Совместное заявление группы евродепутатов - председателя Подкомитета по правам человека Мунира Сатури, главы делегации по связям с Южным Кавказом Нилса Ушаковса, а также постоянных докладчиков по Армении и Азербайджану Мириам Лексман и Дана Барны - стало очередным подтверждением системного кризиса объективности внутри Европарламента.

Поводом для заявления стало решение Бакинского военного суда - по делам граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях, преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана - которое евродепутаты поспешили осудить, одновременно призвав Баку «освободить всех армянских заключенных».

При этом авторы документа попытались представить собственное вмешательство как заботу о «хрупкой, но позитивной атмосфере мира» на Южном Кавказе, хотя, по сути, речь идет о прямой попытке давления на суверенное государство и его судебную систему.

Центральную роль в этой кампании вновь играет французский политик Мунир Сатури, чья деятельность давно вышла за рамки классического правозащитного мандата. Под лозунгами защиты прав человека он последовательно продвигает одностороннюю и политически мотивированную повестку, тесно взаимосвязанную с нарративами армянского лобби в европейских институтах.

Сатури, выступая одним из инициаторов заявления об «армянских заключенных», сознательно игнорирует очевидный факт: речь идет о военных преступниках.

Более того, это далеко не первый подобный шаг. Летом 2025 года Сатури открыто призывал к введению санкций ЕС против азербайджанских чиновников, фактически предлагая использовать санкционный механизм - как инструмент давления и политического шантажа. Параллельно он неоднократно увязывал перспективы будущего соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном с выполнением навязываемых условий, включая освобождение так называемых «политических заключенных». Такой подход не просто подрывает идею равноправного диалога, но и демонстрирует стремление части Европарламента сохранить конфронтационную модель отношений с Баку, игнорируя новые геополитические реалии.

На этом фоне неслучайным выглядит и раздражение ряда других евродепутатов, подписавших антиазербайджанское заявление в связи с визитом главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас в Баку в прошлом году. Так, Мириам Лексман позволила себе публично поставить под сомнение целесообразность этого визита, вновь прибегнув к привычному набору обвинений в адрес Азербайджана. Между тем именно Лексман ранее выступала за размещение международной «миротворческой миссии» и оказание «гуманитарной помощи» сепаратистскому режиму в Карабахе, а также последовательно продвигала тезисы о «инспирированных судах» и «нечеловеческих условиях содержания» в Баку, не подкрепляя их какими-либо объективными фактами.

Подобная избирательность и искажение фактов давно стали фирменным стилем определенной группы евродепутатов. Европейский парламент последовательно превращается в инструмент давления, где резолюции и заявления все чаще носят характер политического заказа. После исторической Победы Азербайджана над агрессией, оккупацией и сепаратизмом, после полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета страна оказалась под прицелом скоординированной кампании по дискредитации. Эта кампания направлена на искажение реальности и попытку поставить под сомнение достижения Азербайджана в деле восстановления справедливости, в которой азербайджанскому народу на протяжении десятилетий отказывали.

Подобная логика выглядит особенно циничной еще на фоне того, что не ООН или ЕС, а именно Азербайджан сам обеспечил завершение многолетнего конфликта и формирование новой постконфликтной реальности в регионе.

Очередной призыв Европарламента освободить «всех армянских заключенных» расценивается как игнорирование и фактическое поощрение оккупации Арменией территорий Азербайджана, этнической чистки и многочисленных военных преступлений. Под прикрытием дежурной риторики о «правах человека» евродепутаты фактически требуют от Азербайджана отказаться от суверенного права на правосудие и «освободить» лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям и сепаратистским структурам, действовавшим на ранее оккупированных территориях нашей страны.

Ключевая особенность подобных документов - сознательное искажение фактов и выборочное умолчание. Евродепутаты не утруждают себя анализом конкретных уголовных дел, судебных решений и состава преступлений. Требуя, к примеру, освобождения лиц, причастных к бывшему незаконному режиму, они фактически игнорируют тот факт, что само его существование являлось грубым нарушением международного права. Попытка представить этих лиц в качестве «политических заключенных» - это не просто подмена понятий, а прямая попытка легитимизировать сепаратизм «задним числом».

Тем самым Европарламент предлагает крайне опасную трактовку: участие в незаконных вооруженных структурах преподносится как форма политической активности, а управление квазиобразованием - как допустимая «альтернатива» государственному суверенитету. Такой подход выходит далеко за рамки азербайджанской повестки и подрывает основы международного права как такового.

Особо показательно, что в своих заявлениях евродепутаты предпочитают полностью игнорировать реальные гуманитарные шаги Баку. Напомним, что в соответствии с двусторонними договоренностями между Азербайджаном и Арменией и руководствуясь принципами гуманизма, 14 января Баку передал армянской стороне Геворга Суджяна, Давида Давтяна, Вигена Эулджекджяна и Вагифа Хачатряна, ранее признанных виновными по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В рамках действующего законодательства, трое из них были задержаны уже после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, положившего конец 44-дневной войне, а Хачатрян - в августе 2023 года при выезде из Ханкенди.

Этот шаг стал наглядным подтверждением того, что Азербайджан исходит не из логики возмездия, а в рамках права, индивидуального подхода и принципов гуманизма. При этом условия содержания указанных лиц полностью соответствовали международным стандартам, их права были обеспечены, а медицинское обслуживание было на должном уровне. Все осужденные прошли медицинское обследование перед передачей Армении, а Вагиф Хачатрян, состояние здоровья которого вызывало обеспокоенность, находился под постоянным наблюдением врачей и получил всю необходимую помощь. Эти факты сознательно игнорируются авторами заявления, поскольку они не вписываются в заранее заданную обвинительную схему.

Не менее показательно и то, о чем в документах Европарламента предпочитают молчать. Ни слова не говорится о более чем миллионе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, о массовом минировании территорий, жертвами которого продолжают становиться мирные граждане. Отсутствует и упоминание об идеологии «миацум», носителями и исполнителями которой на протяжении десятилетий являлись лица, сегодня представляемые в качестве «жертв».

Как справедливо отмечает Община Западного Азербайджана, вместо вмешательства во внутренние дела суверенной страны и выдвижения клеветнических обвинений члены Европарламента могли бы оказать общественную поддержку возвращению западных азербайджанцев, пострадавших от депортаций и насилия, к родным очагам в Армении. Однако подобная тема явно не вписывается в политическую конъюнктуру ЕП и потому остается за пределами внимания «правозащитников».

Таким образом, продолжая говорить языком ультиматумов, двойных стандартов и сознательных искажений, Европарламент лишь ускоряет процесс утраты собственного авторитета. Азербайджан же, действуя в рамках международного права, гуманитарных принципов и постконфликтной реальности, продолжает формировать повестку будущего - вне зависимости от политически мотивированных резолюций и заявлений, которые остаются лишь бумажными декларациями без реального веса.