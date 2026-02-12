Серия краж в ювелирных магазинах Баку: Задержана 29-летняя подозреваемая - ВИДЕО

В полицию поступила информация о краже золотых украшений на сумму 3 тысячи манатов из одного из ювелирных магазинов, расположенных на территории Наримановского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками 18-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции, была установлена и задержана подозреваемая - ранее судимая 29-летняя Н.Дадашова, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования также выяснилось, что она похитила золотые украшения и серебряные изделия общей стоимостью около 2 тысяч манатов из других ювелирных магазинов, расположенных в Сабаильском и Насиминском районах столицы.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемая входила в магазины под видом покупательницы и, отвлекая внимание продавцов, совершала кражи.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.