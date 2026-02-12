Задержан известный турецкий ютубер Энес Батур

В рамках расследования по делу о наркотиках, турецкий ютубер и актер Энес Батур был задержан жандармерией в аэропорту Стамбула при въезде в Турцию из-за границы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Haberler.com.

Отмечается, что прокуратурой Стамбула по Анатолийскому району было начато расследование по обвинениям в производстве и торговле наркотическими или психотропными веществами, содействии в употреблении наркотических или психотропных веществ, а также в покупке, принятии или хранении наркотических или психотропных веществ с целью употребления или употреблении наркотических или психотропных веществ. Энес Батур, в отношении которого ранее был выдан ордер на арест, был задержан в аэропорту Стамбула.

Давая комментарий о решении об аресте через соцсети, Батур ранее заявлял следующее: «В настоящее время я нахожусь за границей уже 25 дней для съемки серии видео, которая не имеет никакого отношения к данному расследованию и была заранее запланирована для создания контента в социальных сетях. В конце этого процесса я вернусь в свою страну, как и планировалось. Я готов ответить в рамках закона и продемонстрировать необходимое сотрудничество».

Энес Батур стал известен благодаря видеороликам влога, которые он публиковал на YouTube. По состоянию на февраль 2026 года, ему принадлежит самый популярный личный канал YouTube в Турции с 16,6 млн подписчиков, через который он публикует разнообразные видео.

Читайте по теме:

Задержан звезда сериала «Kızılcık şerbeti» Догукан Гюнгёр - ВИДЕО

Звезда сериала «Kızılcık şerbeti» покинул проект из-за употребления запрещенных веществ

Назван актёр, который заменит уволенного со скандалом Догукана Гюнгёра в «Kızılcık şerbeti» - ФОТО