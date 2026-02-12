В Баку модернизировали популярный пригородный маршрут - ФОТО

ООО «Xaliq Faiqoğlu» начало обслуживание регулярной маршрутной линии №206 по результатам конкурса, проведенного Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA).

Как сообщает 1news.az, с сегодняшнего дня старые автобусы на данной линии заменены на более современные транспортные средства. Новые автобусы отличаются повышенным комфортом и оснащены рядом современных технологий. В них установлены системы климат-контроля (отопление и охлаждение), предусмотрены специальные места и пандусы для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Маршрут №206, соединяющий станцию метро «Эльмляр Академиясы» с поселком Локбатан, теперь обслуживают 10 современных автобусов. Интервал движения составляет 12 минут.

Оплата проезда в автобусах осуществляется исключительно в безналичной форме, стоимость проезда установлена в размере 0,60 AZN.